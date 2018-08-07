Из-за ремонта теплосетей в Новосибирске перекроют несколько улиц

В Новосибирске перекроют несколько улиц из-за ремонта теплосетей. «Сибирская генерирующая компания» сообщила об ограничении движения транспорта в местах «раскопок». Схемы движения транспорта изменятся по улицам:



— проезжая часть ул. М. Горького в районе дома № 75/1 будет сужена с 6 по 12 августа;



— проезжая часть ул. Фабричной в районе дома 4/1 будет сужена на 5 метров с 6 по 20 августа;



— ул. Коммунистическая в районе дома № 37 (пересечение с Красным проспектом) будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 20 августа;



— ул. Котовского в районе дома № 13 будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 21 августа.



Напомним, в четырёх районах Новосибирска проходят испытания на прочность теплосетей от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Энергетики извинились за доставленные неудобства.