В Уфе во всей Нижегородке отключат холодную воду
В Уфе микрорайон Нижегородка и улица Ущелье (ведет от улицы Красина до железной дороги) на следующей неделе будут отключены от холодного водоснабжения в связи с ремонтом водопровода.
В Уфе микрорайон Нижегородка и улица Ущелье (ведет от улицы Красина до железной дороги) на следующей неделе будут отключены от холодного водоснабжения в связи с ремонтом водопровода.
Воды не будет в 12.00 14 августа до 11.00 15 августа, сообщили в «Уфаводоканале». Питьевая вода будет подвозиться по улицам Ущелье, Народной, Рабочей, 57 (супермаркет), Рижской,