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12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе во всей Нижегородке отключат холодную воду

В Уфе микрорайон Нижегородка и улица Ущелье (ведет от улицы Красина до железной дороги) на следующей неделе будут отключены от холодного водоснабжения в связи с ремонтом водопровода.

Источник: Башинформ

Воды не будет в 12.00 14 августа до 11.00 15 августа, сообщили в «Уфаводоканале». Питьевая вода будет подвозиться по улицам Ущелье, Народной, Рабочей, 57 (супермаркет), Рижской, Ак-Идель, Малой Лесозаводской, 1 (пятиэтажка).

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