Начальник ГИБДД Урюпинска отказался от взятки в 30 тысяч

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, мужчину остановили рано утром 2 июля. Он рискнул сесть за руль в состоянии опьянения. На водителя составили протокол и отстранили от управления. Через несколько часов он пришел в кабинет к начальнику ГИБДД Урюпинского района и положил на стол 30 тысяч рублей. Взамен попросил уничтожить протокол и простить его. Полицейский категорически отказался от взятки и сообщил руководству о коррупционном преступлении. Взяткодателя задержали и возбудили уголовное дело.