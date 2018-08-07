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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Начальник ГИБДД Урюпинска отказался от взятки в 30 тысяч

За эту сумму пьяный водитель попытался уйти от наказания.

31-летний житель Урюпинска предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Мужчину задержали за езду в нетрезвом виде.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, мужчину остановили рано утром 2 июля. Он рискнул сесть за руль в состоянии опьянения. На водителя составили протокол и отстранили от управления. Через несколько часов он пришел в кабинет к начальнику ГИБДД Урюпинского района и положил на стол 30 тысяч рублей. Взамен попросил уничтожить протокол и простить его. Полицейский категорически отказался от взятки и сообщил руководству о коррупционном преступлении. Взяткодателя задержали и возбудили уголовное дело.

Сейчас оно уже передано в суд с обвинительным заключением. Добавим, что по действующему законодательству за управление автомобилем в состоянии опьянение предусмотрено лишение водительского удостоверения и штраф в 30 тысяч рублей. Повторное такое нарушение грозит уже уголовной ответственностью.

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