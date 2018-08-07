В Караганде пенсионерам меняют проездные билеты

Проезд в автобусах для пенсионеров с проездным билетом обойдется в 50 тенге.

«С 1 июля в Караганде у 12 тысяч пенсионеров размер пенсии превысил 21 МРП, то есть 50 505 тенге. Раньше они ездили бесплатно, теперь такая социальная помощь им не положена. Обмен будет идти до 1 сентября, и до этого числа пенсионеры могут еще ездить в автобусах бесплатно», — прокомментировал руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Искандер Кабидулла.