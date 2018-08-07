Первый участок платной автодороги готовятся строить на Урале

Источник: УралИнформБюро

На Южном Урале на участке трассы М-5 около хребта Уреньга планируют построить платную автодорогу. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, для проработки данного вопроса создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора Руслана Гаттарова.

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«Благодаря платной автодороге Сатка — Миасс на трассе М-5 время в пути сократится в два раза: 35 минут для легковых автомобилей вместо 67 и 45 — для грузовых автомобилей вместо 95. Протяженность участка составит 68 километров и будет рассчитана на четыре полосы. Максимально разрешенная скорость движения составит 120 километров в час. Все условия по наличию бесплатного дублера автодороги будут соблюдены», — добавили в ведомстве.

Сейчас на участке существующей дороги Сатка — Златоуст — Миасс трассы М-5 «Урал» протяженностью 78 километров часто образуются заторы — движение по магистрали затрудняют географические особенности, связанные с перепадами высот, и сложные климатические условия зимой.