Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 22
Среди них 13 детей.
Среди них 13 детей.
В Башкирии в период времени с 18 июня по 6 августа количество заболевших корью достигло 22. Среди них 13 детей и 9 взрослых.
Как сообщили в Роспротребнадзоре РБ, 13 случаев заболевания зарегистрированы в Уфе, пять — в Уфимском районе, два в Иглинском, а также по одному случаю в Чишминском и Кармаскалинском районах.
По каждому случаю заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия: выявлен круг лиц, которые контактировали с больными, проведена иммунизация и установлено медицинское наблюдение сроком на 21 день.
В ведомстве сообщили, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация.