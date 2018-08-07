Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 22

В Башкирии в период времени с 18 июня по 6 августа количество заболевших корью достигло 22. Среди них 13 детей и 9 взрослых.

Как сообщили в Роспротребнадзоре РБ, 13 случаев заболевания зарегистрированы в Уфе, пять — в Уфимском районе, два в Иглинском, а также по одному случаю в Чишминском и Кармаскалинском районах.

По каждому случаю заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия: выявлен круг лиц, которые контактировали с больными, проведена иммунизация и установлено медицинское наблюдение сроком на 21 день.