Свалку в 15 гектаров на окраине Воронежа обещают рекультивировать

Речь идет о свалке на площади 15 га, расположенной на территории бывшей промзоны, часть которой находится в частной собственности. В течение нескольких лет власти неоднократно требовали от владельца — предпринимателя — прекратить складирование отходов, однако все усилия результатов не принесли. В ноябре 2017 года с этой территории силами администрации города было вывезено 100 кубометров мусора с этой свалки, материалы снова переданы в правоохранительные органы. Однако мусор туда свозили вплоть до июля этого года: тогда решением главы города к охране территории был привлечен ЧОП, который фиксировал все автомобили, заезжающие на свалку. Тогда же к работе подключилось и отделение Общероссийского народного фронта.