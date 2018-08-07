Свалку в 15 гектаров на окраине Воронежа обещают рекультивировать
Со свалкой на частной территории власти не могут справиться уже несколько лет.
Со свалкой на частной территории власти не могут справиться уже несколько лет.
Власти Воронежа обещают рекультивировать несанкционированную свалку на окраине города — на территории промзоны в районе улицы Землячки в Железнодорожном районе. Проблема обсуждалась на совещании 6 августа, сообщили ИА REGNUM в
Речь идет о свалке на площади 15 га, расположенной на территории бывшей промзоны, часть которой находится в частной собственности. В течение нескольких лет власти неоднократно требовали от владельца — предпринимателя — прекратить складирование отходов, однако все усилия результатов не принесли. В ноябре 2017 года с этой территории силами администрации города было вывезено 100 кубометров мусора с этой свалки, материалы снова переданы в правоохранительные органы. Однако мусор туда свозили вплоть до июля этого года: тогда решением главы города к охране территории был привлечен ЧОП, который фиксировал все автомобили, заезжающие на свалку. Тогда же к работе подключилось и отделение Общероссийского народного фронта.
Как доложил 6 августа глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, на данный момент заезд автомобилей с мусором на территорию промзоны практически закрыт: за все время был зафиксирован всего один случай проезда автомобиля. Территория также контролируется с помощью видеокамер.
Глава города Вадим Кстенин поручил разработать проект рекультивации территории по улице Землячки, 29, провести все необходимые экспертизы. Мэрия намерена подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», что даст возможность получить финансирование из федерального бюджета (85%) с софинансированием из регионального и городского бюджетов.