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12:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Свалку в 15 гектаров на окраине Воронежа обещают рекультивировать

Со свалкой на частной территории власти не могут справиться уже несколько лет.

Источник: Агентство «Москва»

Власти Воронежа обещают рекультивировать несанкционированную свалку на окраине города — на территории промзоны в районе улицы Землячки в Железнодорожном районе. Проблема обсуждалась на совещании 6 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Речь идет о свалке на площади 15 га, расположенной на территории бывшей промзоны, часть которой находится в частной собственности. В течение нескольких лет власти неоднократно требовали от владельца — предпринимателя — прекратить складирование отходов, однако все усилия результатов не принесли. В ноябре 2017 года с этой территории силами администрации города было вывезено 100 кубометров мусора с этой свалки, материалы снова переданы в правоохранительные органы. Однако мусор туда свозили вплоть до июля этого года: тогда решением главы города к охране территории был привлечен ЧОП, который фиксировал все автомобили, заезжающие на свалку. Тогда же к работе подключилось и отделение Общероссийского народного фронта.

Как доложил 6 августа глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, на данный момент заезд автомобилей с мусором на территорию промзоны практически закрыт: за все время был зафиксирован всего один случай проезда автомобиля. Территория также контролируется с помощью видеокамер.

Глава города Вадим Кстенин поручил разработать проект рекультивации территории по улице Землячки, 29, провести все необходимые экспертизы. Мэрия намерена подать заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», что даст возможность получить финансирование из федерального бюджета (85%) с софинансированием из регионального и городского бюджетов.

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