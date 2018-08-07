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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Пожилая новокузнечанка погибла после падения с 3 этажа

Инцидент произошел накануне около 5:30 часов.

В Новокузнецке 91-летняя горожанка скончалась после падения с третьего этажа.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», инцидент произошел в одном из домов на улице Кузнецова. 91-летняя пенсионерка выпала из окна 3 этажа. Женщина скончалась от полученных травм на месте.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

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