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Туристка нашла на вершине Монблана выпивающих россиян
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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян

Британская путешественница Сэди Уайтлокс (Sadie Whitelocks) рассказала в своей колонке о подъеме на Монблан. Об этом сообщает Daily Mail.

Уайтлокс рассказала, что подъем на самый высокий пик Альп — Монблан (4810 метров) — дался ей с большим трудом. Перед восхождением она провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой британка совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.

Во время загрузки произошла ошибка.

На высоте чуть более трех тысяч метров в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) Уайтлокс обнаружила российских туристов, которые, по ее словам, распивали шампанское из гигантской бутылки-жеробоам емкостью три литра. Стоимость бутылки, по оценке британки, составляла более двух тысяч долларов.

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