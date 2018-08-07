Обозревателя БелаПАН Коровенкову разыскали в деревне
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Журналист информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова находилась в деревне в момент проводимого в редакции обыска, сообщили Sputnik ее коллеги.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Журналист информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова находилась в деревне в момент проводимого в редакции обыска, сообщили Sputnik ее коллеги.
В деревне, где Коровенкова находилось во время отпуска, провели обыск. Сейчас, по информации главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной, журналистка в сопровождении представителей правоохранительных органов направляется в Минск.
Левшина отметила, что Коровенкова занималась международной тематикой и в редакции не понимают, почему обыски проходят в ее доме.
«Мы
Еще до девяти утра в редакцию информагентства прибыли сотрудники правоохранительных органов. В тот момент на рабочем месте находились выпускающий редактор Андрей Середа и заместитель главного редактора Дмитрий Новожилов. Придя на работу, прочие сотрудники не сумели попасть в редакцию, так как там проходил обыск. В здание впустили только системного администратора, который находился в отпуске и приехал вместе с ребенком.
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