Обозревателя БелаПАН Коровенкову разыскали в деревне

В деревне, где Коровенкова находилось во время отпуска, провели обыск. Сейчас, по информации главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной, журналистка в сопровождении представителей правоохранительных органов направляется в Минск.

Левшина отметила, что Коровенкова занималась международной тематикой и в редакции не понимают, почему обыски проходят в ее доме.

«Мы по-прежнему не знаем, что происходит. Стоим у стен редакции и ждем. Мы использовали информацию агентства БелТА, но всегда с указанием гиперссылки на источник, и это можно легко проверить. Мы вынуждены были это делать, так как допуска БелаПАН к ряду новостей никогда не было в виду неравных условий работы. Но мы не зарабатывали денег на этой информации», — отметила Левшина.

Еще до девяти утра в редакцию информагентства прибыли сотрудники правоохранительных органов. В тот момент на рабочем месте находились выпускающий редактор Андрей Середа и заместитель главного редактора Дмитрий Новожилов. Придя на работу, прочие сотрудники не сумели попасть в редакцию, так как там проходил обыск. В здание впустили только системного администратора, который находился в отпуске и приехал вместе с ребенком.