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14:54 (мск), источник: N + 1

Стресс помог людям усвоить плохие новости

Стрессовая ситуация исправляет оптимистическое когнитивное искажение — в стрессовых условиях люди лучше воспринимают негативную информацию, которой склонны пренебрегать в спокойной обстановке.

Стрессовая ситуация исправляет оптимистическое когнитивное искажение — в стрессовых условиях люди лучше воспринимают негативную информацию, которой склонны пренебрегать в спокойной обстановке. Исследование об этом опубликовано в Journal of Neuroscience.

Оптимистическое искажение — особенность человеческой психики, из-за которой люди переоценивают свои успехи относительно других людей и недооценивают риски: например, курильщик считает, что его риск заболеть раком легких ниже, чем у других людей. В частности, это искажение приводит и к тому, что люди с большей готовностью воспринимают информацию, если она позитивно окрашена.

Психолог Тали Шарот (Tali Sharot) из Лондонского университетского колледжа и ее коллеги решили выяснить, как на оптимистическое искажение влияет стресс и тревога. «В целом люди довольно оптимистичны — мы игнорируем плохое и сосредотачиваемся на хорошем. Именно это происходило с участниками нашего исследования, когда они чувствовали себя спокойно. Но при стрессе они становились более восприимчивыми к негативной информации, которую мы им давали, даже если она не была связана с источником стресса», — сказала Шарот, чьи слова приводит пресс-служба колледжа.

В первой части исследования группу из 35 человек разделили на две части. Одной половине сказали, что после выполнения задания им придется выступить перед жюри на некоторую не известную им тему и предложили за 30 секунд решить шесть математических задач. Это вызывало у участников эксперимента стресс, который измеряли как по физиологическим признакам, например, уровню кортизола в слюне, так и задавая им соответствующие вопросы. Второй половине вместо этого предложили выполнить несложное письменное задание.

Затем добровольцев просили оценить риски различных неблагоприятных событий в жизни, например, ограбления или мошенничества. Исследователи сообщали им реальный уровень риска, после чего просили участников заново оценить индивидуальный риск таких событий.

Выяснилось, что спокойные люди лучше усваивали позитивную информацию — когда им говорили, что реальный риск меньше их оценки, они охотнее корректировали свои предположения. Узнав, что риск выше, чем они думали, эти люди с большей вероятностью продолжали недооценивать риск. Эти результаты согласуются с данными предыдущих исследований, однако у людей в стрессовой ситуации последний эффект не наблюдался: они с большей вероятностью корректировали свои оценки в худшую сторону.

Затем ученые повторили эксперимент с 28 пожарными в штате Колорадо, которым давали аналогичное задание во время их смены в пожарной части (для них физиологический уровень стресса не замерялся, участники эксперимента лишь отвечали на вопрос о своем состоянии). Здесь ученые пришли к аналогичным выводам. «Наши результаты показывают, что хорошо известная асимметрия в формировании убеждений исчезает в стрессовых условиях угрозы», — говорится в статье.

Авторы статьи предполагают, что такая реакция на стресс может помогать людям лучше воспринимать важную для них информацию в опасной ситуации. Когда же человек находится в безопасности, ему незачем расходовать лишние ресурсы на пристальное внимание к потенциально плохим новостям.

Ранее группа американских ученых показала, что стрессовая реакция снижает у людей внимание к окружающему миру и может привести к потере бдительности в новой опасной ситуации. Кроме того, в условиях сиюминутного стресса зрительное восприятие человека меняется: сдвиг в сторону восприятия менее детальных объектов, как считают ученые, может помогать быстро оценивать угрозу.

Ольга Добровидова.

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