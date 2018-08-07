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13:06 (мск), источник: Sputnik

Алишер Усманов продал свою долю в лондонском «Арсенале»

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов продал свой 30%-ный пакет акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» основному акционеру команды Стэну Кронке, сообщает Financial Times.

По данным издания, Кронке, владеющий также несколькими спортивными командами в США, заплатил Усманову 550 млн британских фунтов.

Ранее сообщалось, что Усманов пытался выкупить у Кронке мажоритарный пакет акций в 67%, но тот отказался от переговоров.

В 2017 году Кронке предлагал Усманову 525 миллионов фунтов за его пакет акций, но российский бизнесмен заявил, что принадлежащая ему доля важна для защиты интересов клуба и его болельщиков.

Усманов позже предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Алишер Усманов стал владельцем акций «Арсенала» в 2007 году, тогда миллиардер выкупил 14,6% доли совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Он приобрел акции Мошири в 2016 году и увеличил свой пакет до 30%. Кронке купил мажоритарный пакет в 2011 году.

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