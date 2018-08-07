Алишер Усманов продал свою долю в лондонском «Арсенале»

По данным издания, Кронке, владеющий также несколькими спортивными командами в США, заплатил Усманову 550 млн британских фунтов.

Ранее сообщалось, что Усманов пытался выкупить у Кронке мажоритарный пакет акций в 67%, но тот отказался от переговоров.

В 2017 году Кронке предлагал Усманову 525 миллионов фунтов за его пакет акций, но российский бизнесмен заявил, что принадлежащая ему доля важна для защиты интересов клуба и его болельщиков.

Усманов позже предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов.