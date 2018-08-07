6-летний мальчик сбежал из детского сада и уехал домой на маршрутке

Источник: Комсомольская правда

ЧП случилось сегодня днем в Старом Кировске. В полицию за помощью обратились работники детского сада на улице Мельничная. У воспитателей среди дня пропал 6-летний мальчик. Пока дети гуляли во дворе садика, он убежал за территорию.

На место происшествия тут же прибыли силовики. Вскоре «путешественник» нашелся. Причем обнаружили беглеца у его дома на улице 4-я Лесоперевалка. Соседи увидели ребенка одного и позвонили родителям.

Выяснилось, что малыш за полчаса добрался до дома… на маршрутке. Почему ни водитель, ни другие пассажиры не обратили на кроху внимания, непонятно. Сейчас полицейские также разбираются, как маленький ребенок смог улизнуть из детского садика.