В Татарстане оборудуют еще 18 новых пляжей

Все ради безопасности. Как показывает практика, люди в республике тонут именно в необорудованных местах, где не проверено дно и не дежурят спасатели.

Как сообщил журналистам на пресс-конференции главный Госинспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов, в планах в регионе оборудовать еще 18 безопасных мест отдыха у воды.

Пока, напомнил Юрий Венедиктов, таковых в Татарстане имеется 33 пляжа.

При этом, по словам спикера, реализацию задуманного он намерен совмещать с работой по проекту благоустройства общественных пространств в республике.