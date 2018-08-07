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13:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится самое опасное озеро в мире

Просто стоять рядом с ним уже опасно для жизни.

Самый опасный водоем на планете, по версии британского издания Daily Mail, появился не из-за вулканической активности или природных особенностей, а из-за человека.

Озеро Карачай, которое находится на территории городского округа Кыштым Челябинской области, много лет служило радиоактивной свалкой для химкомбината «Маяк». В воду регулярно сливались жидкие «горячие» отходы: в основном, радиоактивные стронций-90 и цезий-137.

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Но этого как будто было мало, и в 1957 году на заводе произошла техногенная авария. В зоне загрязнения оказалась площадь в 23 тысячи квадратных километров.

В 1967 году было решено законсервировать озеро, так как была реальная опасность заражения радиоактивными отходами подземных вод. Первые работы по «нейтрализации» водоема провели еще в 1971 году, но к масштабной засыпке приступили лишь в 1986 году.

Полностью законсервировать озеро получилось в конце 2015 года — Карачай засыпали скальным грунтом, а сверху закрыли бетонными блоками.
Тем не менее, по словам специалистов, озеро по-прежнему несет в себе смертельную опасность. Людям без специальной экипировки категорически запрещается находиться рядом с этим местом.
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