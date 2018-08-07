Где находится самое опасное озеро в мире
Просто стоять рядом с ним уже опасно для жизни.
Просто стоять рядом с ним уже опасно для жизни.
Самый опасный водоем на планете, по версии британского издания Daily Mail, появился не
Озеро Карачай, которое находится на территории городского округа Кыштым Челябинской области, много лет служило радиоактивной свалкой для химкомбината «Маяк». В воду регулярно сливались жидкие «горячие» отходы: в основном, радиоактивные стронций-90 и цезий-137.
Но этого как будто было мало, и в 1957 году на заводе произошла техногенная авария. В зоне загрязнения оказалась площадь в 23 тысячи квадратных километров.
В 1967 году было решено законсервировать озеро, так как была реальная опасность заражения радиоактивными отходами подземных вод. Первые работы по «нейтрализации» водоема провели еще в 1971 году, но к масштабной засыпке приступили лишь в 1986 году.