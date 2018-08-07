В Калининградской области выявили очередные очаги АЧС
В Калининградской области выявлены два новых очага АЧС. Соответствующие указы об установлении карантина опубликованы на официальном сайте регионального правительства.
В Калининградской области выявлены два новых очага АЧС. Соответствующие указы об установлении карантина опубликованы на официальном сайте регионального правительства.
Так, с 6 августа по 5 сентября карантин введен в личном подсобном хозяйстве Гертье И. В на улице Молодежной, 119 в поселке Садовое Озерского района.
Также месячный карантин введен в общедоступном охотничьем угодье «Поддубное», расположенном на территории Гусевского городского округа.