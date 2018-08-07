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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской области выявили очередные очаги АЧС

В Калининградской области выявлены два новых очага АЧС. Соответствующие указы об установлении карантина опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

Так, с 6 августа по 5 сентября карантин введен в личном подсобном хозяйстве Гертье И. В на улице Молодежной, 119 в поселке Садовое Озерского района.

Также месячный карантин введен в общедоступном охотничьем угодье «Поддубное», расположенном на территории Гусевского городского округа.

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