«Крузенштерн» и «Седов» взяли курс на немецкий Росток

Калининградский барк «Крузенштерн» покинул Эмден вечером, 6 августа. Уже во вторник, 7 августа, запланирован выход судна «Седов». Оба парусника направляются к балтийским берегам Германии, в порт Росток.

Как сообщает пресс-служба БГА РФ, после Ростока «Крузенштерн» планирует зайти в порты Исландии, Фарерских островов, Норвегии, Польши.

В Ростоке барк посетит международный морской фестиваль Hanse Sail 2018.

Возвращение «Крузенштерна» в Калининград запланировано на 7 сентября.

Как рассказал капитан-наставник Михаил Новиков, на «Седове», по причине дополнительного дня в порту, накануне выхода активно велись судовые работы. К предстоящему заходу на судне обновили надписи на корме.