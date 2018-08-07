«Крузенштерн» и «Седов» взяли курс на немецкий Росток
Парусники идут по Балтийскому морю.
Парусники идут по Балтийскому морю.
Калининградский барк «Крузенштерн» покинул Эмден вечером, 6 августа. Уже во вторник, 7 августа, запланирован выход судна «Седов». Оба парусника направляются к балтийским берегам Германии, в порт Росток.
Как сообщает
В Ростоке барк посетит международный морской фестиваль Hanse Sail 2018.
Возвращение «Крузенштерна» в Калининград запланировано на 7 сентября.
Как рассказал
Выход «Седова» из Эмдена запланирован на вечер вторника с попутным течением.