На авиашоу в Воронежском аэропорту выступят сразу три пилотажные группы
Одна из них выполнит фигуры с дымовым сопровождением.
Одна из них выполнит фигуры с дымовым сопровождением.
В День открытых дверей в Воронежском аэропорту горожане увидят авиашоу с участием трёх прославленных пилотажных групп — «Русь», «Колибри» и «Первый полёт». Присутствие сразу стольких именитых групп в рамках одного мероприятия — само по себе уникально, сообщила
Изюминка пилотажной группы «Русь», в которую входят мастера высшего международного уровня, — дымовое сопровождение авиашоу. Система генерации цветного дыма, которой оснащен каждый самолёт, даст возможность гостям праздника увидеть известные фигуры в новом свете.
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Пилотажная группа «Колибри», выступающая на лёгких однодвигательных самолётах Tecnam Sierra P2002, уже знакома воронежцам, но теперь летает с новым именем и символом.
В программе авиашоу запланированы и индивидуальные полёты, прыжки парашютистов, выставка техники.
Бесплатный День открытых дверей пройдёт на лётном поле и привокзальной площади в режиме
Полная программа мероприятия, а также схема расположения площадок, организации движения и прочие условия будут известны чуть позже. За новостями можно следить в группе аэропорта.