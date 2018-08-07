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13:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

На авиашоу в Воронежском аэропорту выступят сразу три пилотажные группы

Одна из них выполнит фигуры с дымовым сопровождением.

Источник: AP 2018

В День открытых дверей в Воронежском аэропорту горожане увидят авиашоу с участием трёх прославленных пилотажных групп — «Русь», «Колибри» и «Первый полёт». Присутствие сразу стольких именитых групп в рамках одного мероприятия — само по себе уникально, сообщила пресс-служба мэрии. День открытых дверей пройдёт с 10:00 до 17:00 субботы, 25 августа.

Изюминка пилотажной группы «Русь», в которую входят мастера высшего международного уровня, — дымовое сопровождение авиашоу. Система генерации цветного дыма, которой оснащен каждый самолёт, даст возможность гостям праздника увидеть известные фигуры в новом свете.

Пилоты аэроклуба «Первый полёт» удивят воронежцев женским соло. За штурвалом ЯК-54 покажет акробатические элементы выпускница Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, мастер спорта СССР Ирина Маркова. Кроме того, лётчики украсят небо большим воздушным сердцем.

Пилотажная группа «Колибри», выступающая на лёгких однодвигательных самолётах Tecnam Sierra P2002, уже знакома воронежцам, но теперь летает с новым именем и символом.

В программе авиашоу запланированы и индивидуальные полёты, прыжки парашютистов, выставка техники.

Бесплатный День открытых дверей пройдёт на лётном поле и привокзальной площади в режиме нон-стоп 25 августа. Там будут работать тематические, интерактивные и выставочные площадки. Гости увидят парад и выставку наземной спецтехники, посетят экскурсии к стоянкам самолётов, пройдут маршрутом авиапассажира, попробуют блюда из меню настоящих космонавтов и познакомятся с национальной кухней разных стран.

Полная программа мероприятия, а также схема расположения площадок, организации движения и прочие условия будут известны чуть позже. За новостями можно следить в группе аэропорта.

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