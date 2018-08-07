«Земля казалась пластичной — будто по вате ходишь»

Источник: Reuters

Российские туристы пережили серьезное потрясение в Индонезии. В воскресенье там произошло землетрясение в 7 баллов. В результате на острове Ломбок, по последним данным, погибли более 100 человек. Толчки чувствовались и на популярном туристическом курорте Бали, который находится в 100 км от эпицентра. При этом в зоне землетрясения находились от 5 до 6 тыс. россиян. Однако пострадал ли кто-то из них — неизвестно. Александр Рассохин связался с россиянами, отдыхающими на Бали, и узнал, как они пережили природную катастрофу.

Сильнейшее землетрясение на острове Ломбок произошло в воскресенье около полудня по местному времени. Здания стали в прямом смысле шататься, рушиться, погребая под собой десятки людей.

Землетрясения для этого района — дело привычное. Но таких сильных толчков не помнят и местные жители — они ощущались даже на одном из популярнейших индонезийских курортов Бали, который расположен по соседству.

«Не сразу понимаешь, что происходит. Мы спустились на улицу, туда уже высыпали люди, соседи. С нами рядом живет девушка, которая на Бали уже восемь лет — ее просто всю трясло, она рыдала, говорила, что впервые так трясет. Все длилось примерно десять секунд, спустя 15 минут был афтершок еще секунд пять. Ты не можешь контролировать ситуацию, от этого становится как-то жутко», — рассказала жительница Владивостока Алиса, которая живет на Бали уже два месяца.

Источник: Reuters

Другая отдыхающая — Юлия — поделилась с «Коммерсантъ FM»: она не думала, что от землетрясения может стать физически плохо. «Как будто тебя подташнивает, внутри какое-то странное ощущение, особенно людям, которые с этим в первый раз столкнулись. Были какие-то позывы — особенно наши знакомые, которые занимаются йогой, это очень сильно ощущали: у кого-то горло хватало, у кого-то руки ломило, крутило желудок.

Еще было удивительно, что земля казалась настолько пластичной, прямо чувствуешь, как будто ты как по вате ходишь.

Ты ощущаешь, как это движется. Это страшно", — вспоминает она.

Главное, чего опасаются местные — это повторные толчки, ведь они могут стать причиной цунами.

Пока что предпосылок для этого нет, но все может измениться в любой момент, говорит Алиса: «Есть небольшая бухта, и вся вода там просто ушла. Среди местных и туристов паника, так как массивные большие отливы бывают признаком надвигающегося цунами. Все еще омрачает то, что здесь есть вулкан в 50 км действующий, который извергался недели три назад. И землетрясение может привести к тому, что он проснется».

Источник: AP 2018

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На острове Ломбок, который принял на себя основной удар, отдыхают в основном индонезийцы. На Бали, крайне популярном у иностранцев, повреждений в разы меньше. Поэтому проблем с тем, чтобы покинуть остров, нет, сообщила блогер Елена Самойлова, которая накануне улетела в Сингапур. «Когда мы выезжали в аэропорт, все местные уже ехали на работу, никакой паники не было. Аэропорт чуть повредился, как сказали в новостях, но все рейсы были вовремя, никакой отмены рейсов не было, задержек», — отметила она.

Впрочем, для местных жителей подобные катаклизмы — норма. Россиянин Георгий, который уже давно живет на Бали, воспринимает землетрясение как аттракцион. «Зашел в кафе, и начался шейкер. У ребят, с которыми такое впервые, конечно, глазки чуть на лоб повылазили.

Когда вышел из кафе, земля шаталась, и такое ощущение, что она в какой-то момент может лопнуть.

Но я немного адреналинщик, поэтому, наверное, мне такое еще и нравится", — говорит он.

Источник: AP 2018

Туристические компании сообщили, что катаклизм не стал причиной оттока клиентов.

Но на всякий случай главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Любушин напоминает, как действовать во время землетрясения:

«Если вы в высотном здании находитесь, где быстро выбежать на улицу не получится, то нужно встать в дверных проемах основных несущих стен. Если обрушится потолок или пол — сможете уцелеть. Нельзя пользоваться лифтом. Если землетрясение произошло на берегу океана, есть опасность цунами, и общая рекомендация — подальше уйти от кромки воды, забраться куда-нибудь повыше».