«Земля казалась пластичной — будто по вате ходишь»
Как российские туристы пережили землетрясение в Индонезии.
Как российские туристы пережили землетрясение в Индонезии.
Российские туристы пережили серьезное потрясение в Индонезии. В воскресенье там произошло землетрясение в 7 баллов. В результате на острове Ломбок, по последним данным, погибли более 100 человек. Толчки чувствовались и на популярном туристическом курорте Бали, который находится в 100 км от эпицентра. При этом в зоне землетрясения находились от 5 до 6 тыс. россиян. Однако пострадал ли
Сильнейшее землетрясение на острове Ломбок произошло в воскресенье около полудня по местному времени. Здания стали в прямом смысле шататься, рушиться, погребая под собой десятки людей.
«Не сразу понимаешь, что происходит. Мы спустились на улицу, туда уже высыпали люди, соседи. С нами рядом живет девушка, которая на Бали уже восемь лет — ее просто всю трясло, она рыдала, говорила, что впервые так трясет. Все длилось примерно десять секунд, спустя 15 минут был афтершок еще секунд пять. Ты не можешь контролировать ситуацию, от этого становится
Другая отдыхающая — Юлия — поделилась с «Коммерсантъ FM»: она не думала, что от землетрясения может стать физически плохо. «Как будто тебя подташнивает, внутри
Еще было удивительно, что земля казалась настолько пластичной, прямо чувствуешь, как будто ты как по вате ходишь.
Ты ощущаешь, как это движется. Это страшно", — вспоминает она.
Пока что предпосылок для этого нет, но все может измениться в любой момент, говорит Алиса: «Есть небольшая бухта, и вся вода там просто ушла. Среди местных и туристов паника, так как массивные большие отливы бывают признаком надвигающегося цунами. Все еще омрачает то, что здесь есть вулкан в 50 км действующий, который извергался недели три назад. И землетрясение может привести к тому, что он проснется».
На острове Ломбок, который принял на себя основной удар, отдыхают в основном индонезийцы. На Бали, крайне популярном у иностранцев, повреждений в разы меньше. Поэтому проблем с тем, чтобы покинуть остров, нет, сообщила блогер Елена Самойлова, которая накануне улетела в Сингапур. «Когда мы выезжали в аэропорт, все местные уже ехали на работу, никакой паники не было. Аэропорт чуть повредился, как сказали в новостях, но все рейсы были вовремя, никакой отмены рейсов не было, задержек», — отметила она.
Впрочем, для местных жителей подобные катаклизмы — норма. Россиянин Георгий, который уже давно живет на Бали, воспринимает землетрясение как аттракцион. «Зашел в кафе, и начался шейкер. У ребят, с которыми такое впервые, конечно, глазки чуть на лоб повылазили.
Когда вышел из кафе, земля шаталась, и такое ощущение, что она в
какой-томомент может лопнуть.
Но я немного адреналинщик, поэтому, наверное, мне такое еще и нравится", — говорит он.
Туристические компании сообщили, что катаклизм не стал причиной оттока клиентов.
Но на всякий случай главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Любушин напоминает, как действовать во время землетрясения:
«Если вы в высотном здании находитесь, где быстро выбежать на улицу не получится, то нужно встать в дверных проемах основных несущих стен. Если обрушится потолок или пол — сможете уцелеть. Нельзя пользоваться лифтом. Если землетрясение произошло на берегу океана, есть опасность цунами, и общая рекомендация — подальше уйти от кромки воды, забраться
В Индонезии спасатели продолжают заниматься разбором завалов. Власти эвакуировали более тысячи человек с островов, где могут повториться толчки. Но нельзя спрогнозировать, когда и где произойдет новое землетрясение.