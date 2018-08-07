На севере Волгограда строят современную котельную

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе компании, строительство ведется в рамках инвестиционной программы компании. Долгое время жители поселка Металлург жаловались на холод в квартирах, а подача тепла могла прекратиться в любой момент. Это не нравилось жителям, не устраивало и саму компанию. Поэтому было решено строить свой источник тепла. Котельная расположится на 54 квадратных метрах площади, а ее мощности хватит для обеспечения теплом жителей всех 23 многоквартирных домов поселка.