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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Волгограда строят современную котельную

Блочно-модульная котельная обеспечит теплом 23 многоквартирных дома в поселке Металлургов.

ООО «Концессии теплоснабжения» начали возведение новой блочно-модульной котельной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Она позволит отказаться от тепла, генерируемого заводом «Красный октябрь».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе компании, строительство ведется в рамках инвестиционной программы компании. Долгое время жители поселка Металлург жаловались на холод в квартирах, а подача тепла могла прекратиться в любой момент. Это не нравилось жителям, не устраивало и саму компанию. Поэтому было решено строить свой источник тепла. Котельная расположится на 54 квадратных метрах площади, а ее мощности хватит для обеспечения теплом жителей всех 23 многоквартирных домов поселка.

Сейчас на фундамент уже смонтированы котлы, собирают металлоконструкции и кровлю. Затем специалисты начнут обвязку котлов, установку необходимых приборов и оборудования, в том числе горелки и насосы. Затем к домам протянут тепловую сеть протяженностью 438 метров в однотрубном исчислении.

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