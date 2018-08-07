Лидо показала себя без макияжа и фотошопа

Известная певица Лидо порадовала подписчиков фотокарточками «а-ля натюрель». «No makeup. No filters. No photoshop. И вот такой я бываю чаще всего вне страниц Инстаграм…», — написала женщина.

Впрочем, знаменитость во всем своем естестве вызвала не меньше восхищенных отзывов от фолловеров. «Самая самая красивейшая девушка. Смотришь на такую красоту и жить хочется. Спаси Вас Аллах от людской зависти, чтобы жизнь была такая же, как ваша красота. Аминь», «Идеальная», «Красивая», «Самая лучшая, сама стильная», — написали поклонники.