Девушки устроили в сети разнос мужчинам-неряхам

«У каждой гетеросексуальной девушки на этом сайте есть квартира, наполненная потрясающим искусством, растениями и старинной мебелью, но она влюблена в мужчину, который спит на голом матрасе рядом со своей PS4», — написала Лорен.

Пост набрал почти двести тысяч лайков. Множество девушек согласились с автором твита и принялись в качестве доказательств присылать снимки спален своих избранников. Так, Джоди Хамильтон (Jody Hamilton) выложила фотографию комнаты бойфренда, на которой виднелись не заправленная кровать, множество разбросанных вещей и грязная посуда. «Джоди, если он делает тебя счастливым, я счастлива за тебя, это все, что я могу сказать», — посочувствовала Лорен.

«Мальчишки не вырастают, просто их игрушки становятся дороже», — согласилась еще одна девушка. По ее словам, муж не играет в их кровати в приставку, однако взамен у него есть другая слабость — коллекционирование сувенирной продукции, связанной с супергероями.