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14:04 (мск), источник: Вести Иркутск

Почти триста волонтёров из Иркутской области убирают берега Байкала от мусора

Они работают в бухтах Радости и Куркутской, в населённом пункте Курма и других точках на побережье.

Источник: Вести Иркутск

Организаторы ежегодной акции рассказали, что на этот раз пришлось даже отказывать некоторым желающим поучаствовать — не хватило мест. Убирают мусор вместе с волонтёрами и сотрудники МЧС. Водолазы ведомства очищают дно озера. Самые грязные места удалось найти с помощью портала Общероссийского народного фронта «Интерактивная карта свалок». За полтора года работы сайт собрал более двадцати тысяч обращений. Поучаствовать в акции приехал депутат Государственной Думы Николай Будуев.

— Проблема сохранения озера Байкал является одной из приоритетных для руководства России. Деньги выделяются, и, кстати, деньги очень серьёзные. К сожалению, есть проблемы с исполнением уже на уровне регионов. Что с бурятской стороны, что со стороны Иркутска. Но, по крайней мере, эти проблемы решаемые, — говорит депутат Госд3мы, член центрального штаба ОНФ Николай Будуев.

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