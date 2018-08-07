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13:29 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Итоги Чемпионата мира по футболу продолжают подводить в Екатеринбурге

Чемпионат мира по футболу закончился, а что принес? В Екатеринбурге члены оргкомитета провели заключительное заседание, где подвели итоги мундиаля.

Источник: Вести - Екатеринбург

«Удалось создать атмосферу праздника и не допустить затруднений ни на входных группах, ни на подъёме на чашу стадиона. Ни с какими существенными сложностями гости, прибывшие в наш город и на стадион на игры мундиаля, не столкнулись. И это главное достижение Чемпионата мира по футболу в нашем городе», — отметила председатель комитета по организации значимых мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева. За время чемпионата Екатеринбург посетили свыше 100 тысяч гостей со всего мира. И конечно, их безопасность была в приоритете. И не зря. Ни во время игр, ни после от иностранных болельщиков не поступило ни одного замечания или претензии. Общественный транспорт, медики и многочисленные волонтёры также справились с возложенной на них задачей. Что же касается стадиона, то вскоре временные трибуны разберут и сделают его домашней ареной футбольного клуба «Урал». А тренировочные базы достанутся детям. В планах чиновников превратить их в целые спортивные кластеры с бассейнами и различными легкоатлетическими площадками. «Мы не создавали сугубо тренировочные площадки, мы создавали и развивали спортивные кластеры, когда на существующую площадку, где есть бассейн, лыжная трасса, крытый легкоатлетический манеж мы добавляем футбольное поле, в следующих этапах — легкоатлетический стадион, следующий этап оздоровительный комплекс с ледовой ареной», — рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

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