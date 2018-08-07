Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале.

Дождливая погода со штормовым ветром продержится в Челябинской области до конца недели, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По информации Гидрометцентра, завтра, 8 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в отдельных местах с градом. При этом температура воздуха останется высокой — от + 24 до +29, на юге области до +34. Ветер юго-западный и западный, при грозах возможны порывы 15−20 м/с.