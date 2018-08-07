Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале
Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале.
Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале.
Дождливая погода со штормовым ветром продержится в Челябинской области до конца недели, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По информации Гидрометцентра, завтра, 8 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в отдельных местах с градом. При этом температура воздуха останется высокой — от + 24 до +29, на юге области до +34. Ветер
МЧС предупреждает, что при такой погоде повышается вероятность ЧС, связанных с авариями в системе энергоснабжения. Прогнозируется также увеличение аварий и заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.