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13:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале

Дожди и штормовой ветер задержатся на Южном Урале.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Дождливая погода со штормовым ветром продержится в Челябинской области до конца недели, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По информации Гидрометцентра, завтра, 8 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в отдельных местах с градом. При этом температура воздуха останется высокой — от + 24 до +29, на юге области до +34. Ветер юго-западный и западный, при грозах возможны порывы 15−20 м/с.

МЧС предупреждает, что при такой погоде повышается вероятность ЧС, связанных с авариями в системе энергоснабжения. Прогнозируется также увеличение аварий и заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи.

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