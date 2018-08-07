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15:10 (мск), источник: Кубань 24

Строительство новой школы в Молодежном микрорайоне Краснодара начнут в 2019 году

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 тыс. 100 мест.

Источник: Кубань 24

Заместитель директора городского департамента строительства Олег Шеин сообщил, что документацию по планировке территории в районе совхоза «Прогресс» утвердили. Здесь предусмотрено строительство школы на 1 тыс. 100 мест и детского сада на 180 мест.

В поселке Березовом на улице Профессора Малигонова планируют построить два детсада по 380 мест каждый, школу на 1 тыс. 100 учащихся и поликлинику на 200 посещений в смену. Реализовать этот проект планирует группа компаний «ВКБ».

Начальник отдела капитального строительства компании ООО ИСК «Наш город» (входит в группу «ВКБ») Виталий Марченко добавил, что в Молодежном микрорайоне застройщик за счет собственных средств с последующим выкупом построит школу на 1 тыс. 100 мест. Срок начала работ — первое полугодие 2019 года. В планах компании также возвести в этом микрорайоне детсад на 280 мест.

«Вопросы развития социальной инфраструктуры — строительства школ, детсадов и поликлиник — одни из важнейших для Краснодара. Для этого используем все доступные ресурсы: федеральные и региональные программы, инвестиционные возможности строительных компаний. Также для нас стратегическая задача — наряду с развитием центра города продолжать развивать пригородные населенные пункты», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.

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