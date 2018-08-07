Строительство новой школы в Молодежном микрорайоне Краснодара начнут в 2019 году

Источник: Кубань 24

Заместитель директора городского департамента строительства Олег Шеин сообщил, что документацию по планировке территории в районе совхоза «Прогресс» утвердили. Здесь предусмотрено строительство школы на 1 тыс. 100 мест и детского сада на 180 мест.

В поселке Березовом на улице Профессора Малигонова планируют построить два детсада по 380 мест каждый, школу на 1 тыс. 100 учащихся и поликлинику на 200 посещений в смену. Реализовать этот проект планирует группа компаний «ВКБ».

Начальник отдела капитального строительства компании ООО ИСК «Наш город» (входит в группу «ВКБ») Виталий Марченко добавил, что в Молодежном микрорайоне застройщик за счет собственных средств с последующим выкупом построит школу на 1 тыс. 100 мест. Срок начала работ — первое полугодие 2019 года. В планах компании также возвести в этом микрорайоне детсад на 280 мест.