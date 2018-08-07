«Я чувствовала себя недоматерью»: Серена Уильямс снялась с турнира ради дочки

На счету 36-летней теннисистки 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса.

В июле она вышла в финал Уимблдонского турнира, где проиграла, но на прошлой неделе пережила самое обидное поражение в своей карьере: со счетом 6−1, 6−0 она уступила британке Йоханне Конте.

После этого Уильямс сказала, что теннис занимает четвёртое место в её жизни после дочери Олимпии, семьи и Бога.

«Теперь Олимпия является моим главным приоритетом в жизни. Теннис тоже приоритетен для меня, но Олимпия, семья и Бог идут перед ним», — привел слова американки портал Tennis World USA.

Постродовые переживания — это нормально

Причины, по которым она снялась с канадского турнира, Серена Уильмс объяснила в записи в «Инстаграме». По словам теннисистки, ей пришлось столкнуться с постродовой депрессией (Уильямс назвала ее «постродовыми переживаниями») и бороться с ней, но эти переживания нормальны для родившей женщины. Уильмс призвала других матерей не страдать в тишине и одиночестве.

«Прошлая неделя была для меня непростой. Мне не только пришлось столкнуться с серьезными личными испытаниями, я вообще была как в тумане. И в основном, я чувствовала себя недоматерью», — откровенно призналась Уильямс.

«Я прочитала несколько статей о том, что симптомы постродовых переживаний могут проявляться на протяжении трех лет после родов, если с ними не работать. Я предпочитаю общаться. Я проговариваю свои эмоции с моей мамой, моими сестрами, моими друзьями, и это дает мне ощущение, что мои чувства естественны. Также естественно чувствовать, что я делаю недостаточно много для моего ребенка».

«Многие из вас, милые мамы, сталкиваются с тем же самым. Я хочу сказать: если у вас трудный день или сложная неделя — это ничего и это нормально. Потому что у меня тоже».