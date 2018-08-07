Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В пользу государства»: миллиарды Петросяна требуют конфисковать
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Сергей Безруков порыбачил с двухлетней дочкой
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Дележ имущества вскрыл настоящую фамилию Петросяна
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Артем Дзюба устроил фотосессию в поезде
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
14:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Я чувствовала себя недоматерью»: Серена Уильямс снялась с турнира ради дочки

Серена Уильямс рассказала о том, что приняла решение отказаться от участия в первенстве на кубок Роджерса в Канаде, потому что в настоящее время спортивная карьера малосовместима с материнством. Участие в турнире заставило ее чувствовать себя плохой матерью, призналась она.

На счету 36-летней теннисистки 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса.

В июле она вышла в финал Уимблдонского турнира, где проиграла, но на прошлой неделе пережила самое обидное поражение в своей карьере: со счетом 6−1, 6−0 она уступила британке Йоханне Конте.

После этого Уильямс сказала, что теннис занимает четвёртое место в её жизни после дочери Олимпии, семьи и Бога.

«Теперь Олимпия является моим главным приоритетом в жизни. Теннис тоже приоритетен для меня, но Олимпия, семья и Бог идут перед ним», — привел слова американки портал Tennis World USA.

Постродовые переживания — это нормально

Причины, по которым она снялась с канадского турнира, Серена Уильмс объяснила в записи в «Инстаграме». По словам теннисистки, ей пришлось столкнуться с постродовой депрессией (Уильямс назвала ее «постродовыми переживаниями») и бороться с ней, но эти переживания нормальны для родившей женщины. Уильмс призвала других матерей не страдать в тишине и одиночестве.

«Прошлая неделя была для меня непростой. Мне не только пришлось столкнуться с серьезными личными испытаниями, я вообще была как в тумане. И в основном, я чувствовала себя недоматерью», — откровенно призналась Уильямс.

«Я прочитала несколько статей о том, что симптомы постродовых переживаний могут проявляться на протяжении трех лет после родов, если с ними не работать. Я предпочитаю общаться. Я проговариваю свои эмоции с моей мамой, моими сестрами, моими друзьями, и это дает мне ощущение, что мои чувства естественны. Также естественно чувствовать, что я делаю недостаточно много для моего ребенка».

«Многие из вас, милые мамы, сталкиваются с тем же самым. Я хочу сказать: если у вас трудный день или сложная неделя — это ничего и это нормально. Потому что у меня тоже».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Война в Грузии 2008 года: рассказ журналиста, оказавшегося в руках осетин
"Мужество было безрассудным": в Москве простились с убитыми в ЦАР журнал...
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
В Румынии обнаружили крепость бронзового века втрое больше Трои
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Где находится самое опасное озеро в мире
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь