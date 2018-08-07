Медведь забрёл в лагерь экспедиции во Фролихинском заказнике на северо-востоке Байкала

По словам Евгения, хищник пришел в поисках еды, обнюхал вещи и отправился знакомиться с их владельцами. Фотограф сопровождает ролик наставлениями: «Не повторять. Опасно для жизни!» Также отмечает, что молодой медведь — самый опасный. Он не боится огня, людей, резких звуков, выстрелов. Через некоторое время медведь ушел обратно в лес.