Мэрия предложила горожанам принять участие в благоустройстве Зеленой рощи
В администрации запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм.
В администрации запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм.
Мэрия предложила горожанам принять участие в судьбе парка Зеленая Роща. Городские власти запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм. Прием заявок начнется уже с завтрашнего дня, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».
Конкурс на
Принять участие в конкурсе может любой желающий — индивидуально или в составе творческих групп. В большей степени проект предназначен для ландшафтных архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников и студентов учебных заведений соответствующего профиля.
Заявки в мэрии будут принимать с 8 августа до 12 часов 22 сентября. Для того, чтобы высказать свое желание участвовать в конкурсе, необходимо отправить на адрес idea@ekadm.ru отсканированную форму заявки, которую можно скачать на сайте администрации. В заголовке письма нужно указать «Заявка на участие в конкурсе МАФ».
После этого до 21 сентября городские власти будут ждать от участников конкурсные работы. Свой