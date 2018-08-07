Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Сергей Безруков порыбачил с двухлетней дочкой
Почему в России так много одинаковых домов
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Молодая помощница Петросяна беременна - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия предложила горожанам принять участие в благоустройстве Зеленой рощи

В администрации запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм.

Мэрия предложила горожанам принять участие в судьбе парка Зеленая Роща. Городские власти запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм. Прием заявок начнется уже с завтрашнего дня, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».

Конкурс на дизайн-концепцию малых архитектурных форм, которые будут установлены в парке Зеленая Роща, пройдет с 8 августа по 5 октября. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Принять участие в конкурсе может любой желающий — индивидуально или в составе творческих групп. В большей степени проект предназначен для ландшафтных архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников и студентов учебных заведений соответствующего профиля.

Заявки в мэрии будут принимать с 8 августа до 12 часов 22 сентября. Для того, чтобы высказать свое желание участвовать в конкурсе, необходимо отправить на адрес idea@ekadm.ru отсканированную форму заявки, которую можно скачать на сайте администрации. В заголовке письма нужно указать «Заявка на участие в конкурсе МАФ».

После этого до 21 сентября городские власти будут ждать от участников конкурсные работы. Свой дизайн-проект можно принести в кабинет № 238 на Ленина, 24а или отправить на электронную почту.

Все новости региона
Садоводам: что и чем подкормить
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Где находится самое опасное озеро в мире
Актера «Такси» Сами Насери ударили по лицу в московском баре
Как естественный отбор беспощадно уродует животных
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Почему на государственных флагах нет фиолетового цвета
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь