Мэрия предложила горожанам принять участие в благоустройстве Зеленой рощи

Мэрия предложила горожанам принять участие в судьбе парка Зеленая Роща. Городские власти запустили конкурс на лучшую концепцию малых архитектурных форм. Прием заявок начнется уже с завтрашнего дня, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».

Конкурс на дизайн-концепцию малых архитектурных форм, которые будут установлены в парке Зеленая Роща, пройдет с 8 августа по 5 октября. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Принять участие в конкурсе может любой желающий — индивидуально или в составе творческих групп. В большей степени проект предназначен для ландшафтных архитекторов, дизайнеров, скульпторов, художников и студентов учебных заведений соответствующего профиля.

Заявки в мэрии будут принимать с 8 августа до 12 часов 22 сентября. Для того, чтобы высказать свое желание участвовать в конкурсе, необходимо отправить на адрес idea@ekadm.ru отсканированную форму заявки, которую можно скачать на сайте администрации. В заголовке письма нужно указать «Заявка на участие в конкурсе МАФ».