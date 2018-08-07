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13:59 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы презентовали учебники по новому предмету в школах — краеведению

Одна книга рассчитана сразу на три учебных года и включает материалы на 20 учебных часов.

Новые школьные учебники по краеведению презентовали в Алматы. Школьники каждого региона Казахстана с начала нового учебного года будут изучать свой край по отдельному учебнику.

Краеведение — это не отдельный предмет. Дополнительный учебник включает в себя материалы по четырём дисциплинам: истории, литературе, географии и музыке. Одна книга рассчитана сразу на три года (5, 6 и 7 классы). На краеведение выделено всего 20 часов за эти три года.

Источник: Informburo.kz

«Издательство “Алматыкітап баспасы” выпускает сразу семь книг: об Астане, Алматы, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях. Но над каждым учебником работали специалисты из той области, которой она посвящена», — уточнила заместитель главного редактора издательства Альмира Сужикова.

Например, книгу об Алматы писали восемь учителей-предметников, коллегию авторов возглавил академик НАН, историк Карл Байпаков.

Учебники разрабатывали в сжатые сроки — за полгода. К написанию книг приступили после поручения Президента по развивающей патриотизм программе «Туған жер».

Источник: Informburo.kz

Авторы отмечают, что 20 часов краеведения за три года — это очень мало. В пятом классе предусмотрено всего пять часов в учебном году, из них четыре — на историю, один — на музыку.

«Учителя четырёх предметов обязательно будут включать в свои календарно-тематические планы часы краеведения в количестве, предусмотренном программой. Изначально нам программа не понравилась, потому что тяжело всё уместить в эти часы. Но, думаю, со временем она будет расширяться», — пояснила автор учебника об Алматы, учитель истории Гульмира Асанбекова.

Учебник охватывает 1000-летнюю историю города и даже события, произошедшие совсем недавно. В книге упоминается и архитектор Ян Гейл, разработавший план реконструкции центра города. Есть и страница о жизни и трагической смерти фигуриста Дениса Тена.

Небольшие тексты сопровождаются цветными иллюстрациями и нестандартными заданиями для коллективной работы учеников.

В планах выпустить хрестоматии по краеведению, а также электронный мультимедийный учебник.

Стоимость выпуска новых книг пока неизвестна, тираж будет зависеть от заказа управлений образования акиматов, которые и будут выкупать учебники по краеведению. Ожидается, что книга будет на руках у каждого ученика 5−7 классов.

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