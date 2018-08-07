В Казани житель новостройки отсудил у соседки санузел

Женщина в 2011 году купила двухкомнатную квартиру в доме на улице Некрасова. За месяц до сдачи здания в эксплуатацию она обнаружила, что застройщик произвел в помещении перепланировку, отделив санузел в пользу квартиры, расположенной рядом. В итоге «двушка» Мустафиной осталась без ванны и туалета, при этом на плане БТИ санузлом в ее квартире значилось помещение кладовки. Женщина подала иск в отношении застройщика, потребовав устранить недостаток.

Суд иск удовлетворил, строительная компания вернула санузел, но, как выяснилось впоследствии, новую перепланировку она не задокументировала в техническом и кадастровом паспортах. Фактичеки возвращенный санузел по этим документам продолжал принадлежать соседней квартире.

Этим обстоятельством воспользовался сосед Мустафиной — профессиональный юрист. Он отсудил санузел в районном суде. Женщина попробовала отменить вердикт через Верховный суд Республики Татарстан, но потерпела неудачу.

«На заседание даже пришел представитель застройщика, который засвидетельствовал, что спорная ванная комната по проекту должна принадлежать моей квартире, — рассказала изданию Мустафина. — Чем руководствовался судья, решивший, что два санузла в одной квартире — это нормально, а другая квартира может обойтись без туалета, мне пока непонятно».

Женщина планирует обжаловать судебное решение в том же Верховном суде республики и, если потребуется, в Верховном суде РФ.