В Перми в День физкультурника в экстрим-парке пройдет большой спортивный праздник

Источник: Комсомольская правда

11 августа в пермском экстрим-парке (ул. Екатерининская, 225а) состоится большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

В полдень начнется джем-сессия по экстремальным видам программы: Skateboarding, Aggressive in-line skating, Kick Scooter, BMX. Показательные выступления продлятся до 19 часов.

В 14 часов стартуют личные соревнования по воркауту среди мужчин и женщин.

— Приглашаем всех, кто хочет сразиться в таких троеборьях, как подтягивания на высокой перекладине, удержание «уголка» в упоре на брусьях, «выход силой» — для мужчин, и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, «уголок» на гимнастической стенке, «пресс» на наклонной доске — для женщин, — обращаются к пермякам организаторы.

В 15 часов будут представлены площадки, где в течение всего лета проводятся бесплатные физкультурно-спортивные занятия и тренировки. В это же время пройдут инклюзивные мастер-классы по игре в бочче, скандинавской ходьбе и оздоровительной гимнастике.

С 15.30 до 16.30 зрители познакомятся с направлением современного фитнеса Kangoo Jumps.