В Перми в День физкультурника в экстрим-парке пройдет большой спортивный праздник
Зрителей ждут
Зрителей ждут
11 августа в пермском
В полдень начнется
В 14 часов стартуют личные соревнования по воркауту среди мужчин и женщин.
— Приглашаем всех, кто хочет сразиться в таких троеборьях, как подтягивания на высокой перекладине, удержание «уголка» в упоре на брусьях, «выход силой» — для мужчин, и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, «уголок» на гимнастической стенке, «пресс» на наклонной доске — для женщин, — обращаются к пермякам организаторы.
В 15 часов будут представлены площадки, где в течение всего лета проводятся бесплатные
С 15.30 до 16.30 зрители познакомятся с направлением современного фитнеса Kangoo Jumps.
В 18 часов все желающие смогут принять участие в массовом флешмобе и стать обладателем фирменной футболки.