«Покружил над водой и растворился»: Над Ладожским озером прошел смерч

Погода в Петербурге и Ленинградской области умеет удивить: то град среди лета, то тепло в январе, то аномально жаркий июль. А вчера, 6 августа, над Ладожским озером пронесся самый настоящий смерч. Запечатлели его очевидцы и с берегов Ленобласти, и с берегов Карелии. И поделились фотографиями и видео устрашающего зрелища на своих страницах в соцсетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmJpNzSl4rF/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmJpNzSl4rF/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Смерч на Ладоге, покружил над водой и растворился, не долетев до берега. #Заостровье #Ладога #смерч #Лето #жара #спб #катаклизмы #волхов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/egorchenko_sergey/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Сергей Егорченко</a> (@egorchenko_sergey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-06T20:27:11+00:00">6 Авг 2018 в 1:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Покружил над водой и растворился, не долетев до берега, — рассказал петербуржец Сергей Егорченко.

Молодой человек наблюдал редкое природное явление в деревне Заостровье Волховского района. Увидели кружащий над водой вихрь и почти на противоположной стороне Ладоги — на острове Валаам.

— В этот день погода менялась каждый час. На озере был шторм, — рассказала «Комсомольской правде» петербурженка Марина Иванова. — Ни разу смерч на Ладоге я не видела раньше.

Наблюдали за буйством стихии и посетители карельской базы отдыха в устье реки Обжанка.

— Когда над Ладогой смерч — это тоже великолепно! Любая погода наших гостей приводит в восторг! — поделились администраторы на странице загородного отеля в соцсети.

Правда, Гидрометцентр Петербурга, метеостанции которого находятся и по всей Ленобласти, это природное явление не заметили.

— В наших районах смерчи бывают очень редко, а еще реже их могут зафиксировать метеостанции. На Ладоге у нас их две — на Валааме и в Новой Ладоге. Вчера там действительно было усиление ветра, — рассказала «Комсомольской правде» Наталья Мироничева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга. — На Валааме — до 11 метров в секунду, а в Новой Ладоге — до 13. Это порывистый ветер, но не шторм и не ураган. Три раза над разными участками Ладоги были вчера и грозы.

Синоптики уверяют, что разрушительные смерчи, которые могут нанести большой ущерб, в наших краях практически невозможны. Но все-таки бежать навстречу сильному вихрю не стоит. Наблюдать — разве что издалека.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.

Валерий МАЛИНИН, доктор географических наук, профессор Государственного гидрометеорологического университета: