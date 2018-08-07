Ильсур Метшин: «2 тысячи дворов в Казани уже отремонтировали, осталась треть»

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 августа, Алсу Сафина). В Казани завершился ремонт двора домов № 24, № 26 и № 28 по ул. Академика Глушко и № 1 и № 3 по ул. Джаудата Файзи. Он стал одним из 430 объектов, вошедших в программу благоустройства придомовых территорий и внутриквартальных проездов многоквартирных домов на этот год. Меньше чем за месяц здесь заменили бортовые камни и дорожное покрытие. Результаты работы оценил Мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, что внимание градоначальника на этот двор обратила жительница Советского района Гулия Иванова, которая в конце июня пришла на прием к Мэру города. Тогда она подняла наболевший вопрос — необходимость ремонта дороги, который ни разу не проводился после сдачи дома № 26 по ул. Академика Глушко в эксплуатацию в 2002 году. Гулия Иванова рассказала Ильсуру Метшину о том, что на придомовой территории и на въезде во двор полностью разрушено асфальтобетонное покрытие, неудобства испытывают и автомобилисты, и пешеходы, в том числе пожилые жители домов и мамы с колясками и детьми.

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Тогда уже было известно, что дом № 26 по ул. Академика Глушко включен в программу благоустройства придомовых территорий и внутриквартальных проездов многоквартирных домов на этот год. Более того, решено охватить территорию соседних домов — № 24 и № 28 по ул. Академика Глушко, № 1 и № 3 по ул. Файзи и провести комплекс мероприятий.

Работы начались 2 июля. Площадь территории составила 3,43 тыс.кв.м, в том числе 2,5 тыс. кв.м — проезжая часть, 0,93 тыс. кв.м — тротуары. Стоимость ремонта составила 7,2 млн рублей.

Ильсуру Метшину показали фотографии, как выглядели дорога и тротуары до ремонта. «В деревнях такие дороги, и то там, наверное, лучше. Да, разница ощутимая», — с первого взгляда оценил изменения градоначальника.

Мэра Казани, приехавшего проконтролировать и оценить выполнение работ, встретила Гулия Иванова. Она поблагодарила главу города за выполненный ремонт. Но остался и ряд недочетов, на которые указала жительница. Например, жителям показалось, что у одного из подъездов не сделан поребрик. Однако, как пояснили Гулие Ивановой, это было сделано намерено — для обеспечения доступной среды маломобильным группам населения, чтобы жителям домов, передвигающимся на колясках, было удобнее передвигаться. Мэр Казани отметил, что в таких случаях подрядчики должны разъяснять жителям, почему было выбрано такое решение.

Помимо этого, Гулия Иванова указала на участок длиной 15−20 сантиметров рядом с подъездом, где нет бортового камня. Заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев пояснил, что двор пока еще не сдан, и подрядчикам нужно будет устранить все выявленные недочеты. К слову, контроль качества и соответствия нормам выполняемых в текущем году дорожных работ осуществляет городская служба технического надзора. Только после устранения выявленных замечаний работы будут приняты. «Здесь еще не сделана отсыпка, трава не посеяна. Все эти мелочи будут к моменту сдачи двора сделаны», — отметил И. Куляжев.

«В свое время был некачественно сделан асфальт, ГЖФ тогда сдавал эти дороги зимой. За 17 лет, конечно, нормальная дорога во дворе не должна приходить в негодность. Мы сейчас делаем ремонт дворов, которым 40−50 лет, — отметил Ильсур Метшин. — Молодцы, что неравнодушны, правильно делаете, что требуете, настаиваете, пусть переделывают». Мэр Казани также поручил председателю Комитета внешнего благоустройства Игорю Куляжеву и главе администрации Советского района Рустему Гафарову не принимать работу, пока не будут удовлетворены все претензии. «Пусть 15 см, но это тоже недоделка», — подчеркнул Мэр.

В целом жители остались очень довольны тем, что капремонт добрался и до их двора. Благодарность в адрес главы города и подрядчиков выразила не только Гулия Иванова, но и другие жители домов. «Хорошо сделали. Все прекрасно, радуемся. Мы в шоке — за столько лет впервые такой ремонт! Даже не слышно, как машины едут!», — рассказали они.

Ильсур Метшин отметил, что реализация такой масштабной программы стала возможной благодаря Президенту Татарстана.

«Это важная работа, которую мы начали в 2011 году. Тогда это была неподъемная гиря, — напомнил Мэр. — Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который ежегодно принимает решение о выделении средств. Благодаря его поддержке и президентской программе 2 тыс. дворов в Казани уже отремонтировали, две трети программы выполнено, осталась треть».

«Все мы приезжаем домой и выезжаем из дома, поэтому когда такие условия, совсем другое настроение. А вы берегите!», — призвал жителей дома градоначальник в завершение осмотра.

Отметим, что в этом году в Казани будут отремонтированы 430 дворовых территорий общей площадью 457 тыс. кв.м. Стоимость работ составит 1 млрд рублей. В 32 дворах, подлежащих комплексному благоустройству, помимо ремонта асфальтобетонного покрытия силами управляющих компаний запланирована установка детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек. В комплексе благоустройства дворов устройство 5 тыс. парковочных мест. Всего по итогам благоустройства дворов с 2011 года с учетом текущего их количество увеличится на 29 тысяч. На сегодня работы по ремонту и благоустройству дворов выполнены на 55%. Завершить работы планируется до конца сентября.