На поле в Воронежской области нашли похожий на метеорит предмет

Источник: РИА "Воронеж"

Во время сельскохозяйственных работ на поле в селе Свобода Богучарского района механизаторы обнаружили необычной формы камень, состоящий из множества искаженных цилиндров. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил командир поискового отряда «Память» Николай Новиков во вторник, 7 августа.

— Мы долго думали, что же это может быть. Сначала предположили, что молния ударила в землю и от высокой температуры плавления образовался такой камень, но отмели это предположение. Молния бьет часто в землю, но подобных находок ни разу не было, — рассказал Николай Новиков.

Также поисковики предположили, что это может быть древнее окаменелое растение или железистое образование.

— Магнит предмет не берет, значит, железа в нем нет. А то, что это растение, мы очень сомневаемся. Не похоже по структуре, — пояснил Николай Новиков.

Поисковики сошлись во мнении, что это часть упавшего много лет назад на землю метеорита. Пока подтвердить или опровергнуть эту версию в Богучарском районе, по словам Николая Новикова, не может никто. Удивительная находка пополнит экспозицию Дубравского музея.

Исследователь метеоритов Тимур Крячко рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что найденный объект не метеорит. По словам астронома, около 97% метеоритов магнитны, а те, что не магнитны, выглядят иначе.

Специалисты по геологии отметили, что объект на фотографии похож на конкрецию (шаровидный минеральный агрегат плотно-скрытокристаллического, зернистого или радиально-лучистого строения. — Прим. РИА «Воронеж»).