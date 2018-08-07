Увлекшаяся мужчинами-призраками британка захотела от них детей

Жительница Бристоля, называющая себя Аметистовое Королевство (Amethyst Realm), прославилась в 2017 году своими рассказами о сексуальных отношениях с 15 привидениями. Тогда она утверждала, что полностью отказалась от секса с реальными мужчинами в пользу невидимых партнеров.

По ее словам, ее новый избранник — призрак из Австралии, с которым у нее «очень серьезные отношения».

«Однажды я гуляла среди кустов, наслаждаясь природой, и внезапно почувствовала невероятную энергию. Я уже знала, что рядом со мной мой новый кавалер. И все оказалось серьезно. Мы думали о том, чтобы зачать призрачного ребенка», — рассказала девушка.