В Узбекистане предлагают организовать туалеты на станциях метро
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На Портал коллективных обращений («Менинг фикрим») поступило предложение об организации в местах массового скопления людей общественных уборных.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На Портал коллективных обращений («Менинг фикрим») поступило предложение об организации в местах массового скопления людей общественных уборных.
«Учитывая рост населения столицы, сегодня большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для граждан. Однако недостаточно внимания уделяется организации туалетов», — говорится в Петиции.
В документе указывается, что современные туалеты будут удобны также для гостей столицы.
Предлагается, чтобы наряду с туалетами были организованы комнаты матери и ребенка, как в зарубежных странах, и специальные туалеты для людей с ограниченными возможностями.
«В первую очередь нужно построить туалеты на станциях метро, а с увеличением количества туалетов нужно будет строго следить за их санитарным состоянием», — указывается в документе.
Отметим, что Петиция будет доступна для обсуждения еще 90 дней. Чтобы ее приняли к рассмотрению, необходимо собрать пять тысяч голосов.