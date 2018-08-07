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15:19 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане предлагают организовать туалеты на станциях метро

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На Портал коллективных обращений («Менинг фикрим») поступило предложение об организации в местах массового скопления людей общественных уборных.

«Учитывая рост населения столицы, сегодня большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для граждан. Однако недостаточно внимания уделяется организации туалетов», — говорится в Петиции.

В документе указывается, что современные туалеты будут удобны также для гостей столицы.

Предлагается, чтобы наряду с туалетами были организованы комнаты матери и ребенка, как в зарубежных странах, и специальные туалеты для людей с ограниченными возможностями.

«В первую очередь нужно построить туалеты на станциях метро, а с увеличением количества туалетов нужно будет строго следить за их санитарным состоянием», — указывается в документе.

Отметим, что Петиция будет доступна для обсуждения еще 90 дней. Чтобы ее приняли к рассмотрению, необходимо собрать пять тысяч голосов.

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