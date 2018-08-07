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15:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Перевод на односменку: в свердловских школах создадут 5 тыс. мест

Только за 2018 год.

Источник: ИА REGNUM

В 2018 году в Свердловской области в рамках реализации государственной программы на 2016−2025 годы планируется создание пяти тысяч новых мест в школах. Так, 1 сентября двери откроет новая школа в Кировграде на 1,2 тысячи мест, с появлением которой все кировградские школьники будут учиться в одну смену.

«С вводом новой школы мы решили две проблемы. Во-первых, обеспечили доступное, качественное образование и односменный режим обучения, во-вторых, привели в порядок центр города, создав шикарный школьный квартал. Хотелось бы выразить благодарность губернатору Свердловской области, поскольку строительство осуществлялось при поддержке областного бюджета. Сегодня в плане оснащения школы мы полностью достигли уровня Екатеринбурга, к чему, конечно, стремимся. Мы внедрили здесь все самое лучшее, и я счастлив, что такое образовательное учреждение появилось в нашем городе металлургов», — сказал глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Новый образовательный комплекс состоит из нескольких блоков: для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Кроме того, для детей младших классов, помимо учебных кабинетов и игровых комнат, созданы спальные помещения в группах продленного дня.

В школе будет работать пять спортивных залов, актовый зал почти на 500 мест с гримерными комнатами, размещенными за кулисами сцены, библиотека, школьный музей. Медицинский блок включает кабинет психологов, логопедов и стоматолога. Столовая рассчитана на 600 посадочных мест, для обеспечения всех учеников питанием в школе будет работать, по сути, целый комбинат питания, включающий в себя шесть цехов и подсобные помещения.

В новой школе в полной мере реализована областная программа «Уральская инженерная школа»: оборудуются кабинеты химии, физики, математики и информатики.

«Как только мы зашли на территорию школы, сразу сказали: “Ого, какая она большая!”. В этой школе очень просторно, хорошие классы, много места, светло. Моя оценка — десять из десяти», — поделился впечатлениями ученик школы № 2 Максим Ларин.

Новая школа в Кировграде возведена на средства местного, регионального и федерального бюджетов. На строительство ушло более 700 миллионов рублей, еще 144 было потрачено на оснащение — покупку мебели, компьютеров, интерактивных панелей и так далее.

Эта школа — пятая, введенная в рамках федеральной программы по созданию новых школьных мест и переводу детей на односменный режим обучения. Кроме того, это первая школа, построенная в рамках программы за пределами Екатеринбурга. Условия, созданные в образовательном учреждении, позволяют обеспечить полную занятость детей. Мы стабильно участвуем в федеральной программе: в прошлом году мы ввели почти семь тысяч мест, в 2016 — почти пять тысяч. При этом все места, которые вводятся в рамках программы, подлежат обязательному оснащению самым современным оборудованием.
Ирина Серкова
заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области

По словам директора школы № 2 Екатерины Чумак, в образовательном учреждении будут работать 70 педагогов. В этом году сюда придут пять первых классов, средняя наполняемость которых составит 25 человек. Школа на данный момент является самой оснащенной в округе, поэтому перед началом учебного года учителя пройдут дополнительные курсы подготовки по работе с новым оборудованием.

Отметим, что по данным министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в рамках реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в будущем планируется также строительство новых школ на 1275 мест в Невьянске и Каменске-Уральском.

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