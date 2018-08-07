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15:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Контроль в екатеринбургском метро будет ослаблен

В скором времени.

Источник: УралИнформБюро

В екатеринбургском метрополитене, несмотря на завершение чемпионата мира по футболу, горожан с большими сумками и рюкзаками по-прежнему заставляют поголовно проходить досмотровый контроль, что приносит пассажирам неудобства.

Как пояснил «Уралинформбюро» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы горадминистрации Евгения Архипова Василий Амбалов, отменять «отсмотр» вещей пассажиров в метрополитене никто не собирается — таково требование федерального закона по транспортной безопасности. Однако в скором времени контроль за вещами все же планируется несколько смягчить — будут проверяться не все «баулы», а лишь выборочно — единичные подозрительные экземпляры. Таким образом, проверки будут проходить в том же режиме, как и до мундиаля.

Но когда именно пользователям городского метро можно будет вздохнуть спокойно, в мэрии сказать затруднились.

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