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16:39 (мск), источник: Моя Планета

Пилоты и бортпроводники поделились 15 секретами полета

Возможно, об этих странных особенностях полетов вы никогда не знали.

Источник: lukasbieri/СС0

1. Длительность действия выпадающей кислородной маски — 12−15 минут. Однако волноваться не стоит, у пилота обычно намного меньше времени, чтобы вернуть самолет на безопасную высоту и справиться с уровнем давления в салоне.

2. Джинглы, предваряющие бортовые сообщения, на самом деле являются кодом для команды. Звуковые сигналы могут сообщать как о количестве оставшихся закусок, так и об областях турбулентности на пути.

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3. Технически никто не может умереть в полете. На борту самолета нет людей, уполномоченных фиксировать время смерти, поэтому юридически объявить кого-то мертвым можно только после посадки.

4. Однако если все же кто-то действительно умер во время полета, то по правилам, если нет свободного ряда, он так и останется сидеть пристегнутым в своем кресле.

5. Туалет можно открыть снаружи. Обычно механизм скрывается под табличкой «не курить» на двери.

6. Лучше не прикасаться к самолетной воде. Большинство стюардесс расскажет, что лучше не заказывать чай и кофе. Все потому, что бортовая вода содержит очень высокие уровни кишечной палочки.

7. Выключение света во время посадки на самом деле необходимо, чтобы подготовить людей к возможной эвакуации: на случай, если что-то произойдет, глаза пассажиров уже привыкнут к темноте.

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Правильный борт

8. Почасовая работа бортпроводников оплачивается лишь в те моменты, когда задраены двери самолета. Так что за посадку и проводы пассажиров бортпроводникам не платят.

9. На самом деле можно попросить безалкогольные напитки в банке. Их необязательно наливать в пластиковый стакан.

10. Пилот самолета во время полета имеет практически неограниченные полномочия. Он может не пустить пассажира в самолет по своему усмотрению, выписать штраф и наложить любые ограничения.

11. Посадочный талон содержит массу закодированной информации. По цифрам на талоне можно узнать, куда, откуда и какой авиакомпанией вы летите, а шестисимвольный код на талоне — это запись вашего бронирования и имя.

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12. Откидной столик — одна из самых грязных вещей в самолете. Бортпроводники рекомендуют протирать его спиртовыми салфетками.

13. Летный экипаж никогда ничего не употребляет на борту. Алкоголь строжайше запрещен за 8 часов до полета. Штрафы за употребление на работе чудовищны.

14. Бортпроводник может принять роды. Стюардессы — не просто официантки в небе. У бортпроводников весьма серьезная подготовка. Они владеют различными техниками: от тушения пожаров до остановки кровотечений и оказания разного рода медицинской помощи.

15. Стать бортпроводником сложнее, чем поступить в Гарвард. Например, в 2016 году из 150 000 претендентов на место бортпроводника в авиакомпании Delta Airlines работу получил лишь 1%. Коэффициент поступления в Гарвардский университет в 2016 году составлял 5,2%.

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