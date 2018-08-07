Пилоты и бортпроводники поделились 15 секретами полета
Возможно, об этих странных особенностях полетов вы никогда не знали.
Возможно, об этих странных особенностях полетов вы никогда не знали.
1. Длительность действия выпадающей кислородной маски — 12−15 минут. Однако волноваться не стоит, у пилота обычно намного меньше времени, чтобы вернуть самолет на безопасную высоту и справиться с уровнем давления в салоне.
2. Джинглы, предваряющие бортовые сообщения, на самом деле являются кодом для команды. Звуковые сигналы могут сообщать как о количестве оставшихся закусок, так и об областях турбулентности на пути.
3. Технически никто не может умереть в полете. На борту самолета нет людей, уполномоченных фиксировать время смерти, поэтому юридически объявить
4. Однако если все же
5. Туалет можно открыть снаружи. Обычно механизм скрывается под табличкой «не курить» на двери.
6. Лучше не прикасаться к самолетной воде. Большинство стюардесс расскажет, что лучше не заказывать чай и кофе. Все потому, что бортовая вода содержит очень высокие уровни кишечной палочки.
7. Выключение света во время посадки на самом деле необходимо, чтобы подготовить людей к возможной эвакуации: на случай, если
8. Почасовая работа бортпроводников оплачивается лишь в те моменты, когда задраены двери самолета. Так что за посадку и проводы пассажиров бортпроводникам не платят.
9. На самом деле можно попросить безалкогольные напитки в банке. Их необязательно наливать в пластиковый стакан.
10. Пилот самолета во время полета имеет практически неограниченные полномочия. Он может не пустить пассажира в самолет по своему усмотрению, выписать штраф и наложить любые ограничения.
11. Посадочный талон содержит массу закодированной информации. По цифрам на талоне можно узнать, куда, откуда и какой авиакомпанией вы летите, а шестисимвольный код на талоне — это запись вашего бронирования и имя.
12. Откидной столик — одна из самых грязных вещей в самолете. Бортпроводники рекомендуют протирать его спиртовыми салфетками.
13. Летный экипаж никогда ничего не употребляет на борту. Алкоголь строжайше запрещен за 8 часов до полета. Штрафы за употребление на работе чудовищны.
14. Бортпроводник может принять роды. Стюардессы — не просто официантки в небе. У бортпроводников весьма серьезная подготовка. Они владеют различными техниками: от тушения пожаров до остановки кровотечений и оказания разного рода медицинской помощи.
15. Стать бортпроводником сложнее, чем поступить в Гарвард. Например, в 2016 году из 150 000 претендентов на место бортпроводника в авиакомпании Delta Airlines работу получил лишь 1%. Коэффициент поступления в Гарвардский университет в 2016 году составлял 5,2%.