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15:43 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе продолжается ликвидация стихийных навалов мусора

В Симферополе продолжается работа по санитарной очистке и ликвидации свалок, образующихся у контейнерных площадок. Об этом рассказал начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.

По его информации, сотрудники департамента ежедневно проводят мониторинг городских территорий на предмет выявления несанкционированных навалов мусора. Итоги данной работы передаются в МБУ «Город» и подрядную организацию для оперативной ликвидации свалок. В день имеющимися силами успеваем убрать мусор, накопившийся у контейнерных площадок, по 4−5 адресам в зависимости от объёмов свалок.

Так, за прошедшие сутки крупногабаритный и строительный мусор собрали и вывезли по улицам Балаклавской, Полигонной, Лихого, Крымских партизан, — рассказал Голуб. Основная причина скопления мусора — отсутствие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у жителей частного сектора, а также сброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерные площадки, которые не предназначены для этих целей. Ну, а особенно много мусора накапливается летом.

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