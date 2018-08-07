В Симферополе продолжается ликвидация стихийных навалов мусора

По его информации, сотрудники департамента ежедневно проводят мониторинг городских территорий на предмет выявления несанкционированных навалов мусора. Итоги данной работы передаются в МБУ «Город» и подрядную организацию для оперативной ликвидации свалок. В день имеющимися силами успеваем убрать мусор, накопившийся у контейнерных площадок, по 4−5 адресам в зависимости от объёмов свалок.

Так, за прошедшие сутки крупногабаритный и строительный мусор собрали и вывезли по улицам Балаклавской, Полигонной, Лихого, Крымских партизан, — рассказал Голуб. Основная причина скопления мусора — отсутствие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у жителей частного сектора, а также сброс строительного и крупногабаритного мусора на контейнерные площадки, которые не предназначены для этих целей. Ну, а особенно много мусора накапливается летом.