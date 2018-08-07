Самарская область вошла в ТОП-5 самых грибных регионов России
Уступив только Карелии и Ленинградской области.
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Уступив только Карелии и Ленинградской области.
Как сообщает турсервис Tvil.ru, рейтинг основан на результатах опроса туристов в соцсетях.
Наш регион обогнал Краснодарский край и Крым, набрав, как и Владимирская область — 10% голосов.
Позади остались так же Республика Коми, Башкирия, Якутия, Хабаровский край, Архангельская, Ивановская и Новгородская области.