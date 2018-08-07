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15:37 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарская область вошла в ТОП-5 самых грибных регионов России

Уступив только Карелии и Ленинградской области.

Как сообщает турсервис Tvil.ru, рейтинг основан на результатах опроса туристов в соцсетях.

Наш регион обогнал Краснодарский край и Крым, набрав, как и Владимирская область — 10% голосов.

Позади остались так же Республика Коми, Башкирия, Якутия, Хабаровский край, Архангельская, Ивановская и Новгородская области.

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