Жители Узбекистана отдохнут 3 и 5 дней на Курбан хайит и День независимости
В Узбекистане приближается череда праздничных дней.
В Узбекистане приближается череда праздничных дней.
Редакция «UzReport.news» предлагает вспомнить график нерабочих дней в августе и сентябре согласно указу Президента РУз от 28 декабря 2017 года.
Узбекистанцы будут отдыхать три дня на праздник Курбан Хайит:
— 22 августа — праздничный день;
— 23 августа — перенесенный выходной день с субботы 25 августа
— 24 августа — перенесенный выходной день с воскресенья 26 августа.
Также вскоре жителям страны предоставится возможность получить пять непрерывных дней отдыха в честь празднования Дня независимости:
— 31 августа — дополнительный нерабочий день;
— 1 сентября — праздничный нерабочий день;
— 2 сентября — выходной день по календарю;
— 3 сентября — перенесенный выходной день с субботы 8 сентября;
— 4 сентября — перенесенный выходной день с субботы 15 сентября.
В указе также отмечено, что установление дополнительных нерабочих дней, приуроченных к праздникам Новый год, Навруз и День независимости, предусматривается за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня. При этом будет обеспечиваться установленная минимальная продолжительность трудового отпуска (15 рабочих дней) и сохранение размера выплат.