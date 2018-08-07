Жители Узбекистана отдохнут 3 и 5 дней на Курбан хайит и День независимости

Редакция «UzReport.news» предлагает вспомнить график нерабочих дней в августе и сентябре согласно указу Президента РУз от 28 декабря 2017 года.

Узбекистанцы будут отдыхать три дня на праздник Курбан Хайит:

— 22 августа — праздничный день;

— 23 августа — перенесенный выходной день с субботы 25 августа

— 24 августа — перенесенный выходной день с воскресенья 26 августа.

Также вскоре жителям страны предоставится возможность получить пять непрерывных дней отдыха в честь празднования Дня независимости:

— 31 августа — дополнительный нерабочий день;

— 1 сентября — праздничный нерабочий день;

— 2 сентября — выходной день по календарю;

— 3 сентября — перенесенный выходной день с субботы 8 сентября;

— 4 сентября — перенесенный выходной день с субботы 15 сентября.