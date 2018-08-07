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15:41 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи признали длительный сон опасным для жизни

Сон, длящийся более рекомендуемых 7−8 часов, повышает риск преждевременной смерти, установили исследователи из Килского университета в Великобритании.

Работа была опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Ученые проанализировали данные 74 исследований, участниками которых стали более трех млн людей. Оказалось, что те из них, кто спал около 10 часов в день, на 30% больше были подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спал около восьми. Также десятичасовой сон на 56% повышал риск смерти от инсульта и на 49% — от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое качество сна повышало риск развития коронарной недостаточности на 44%.

Отклонение от существующей нормы сна, в большую или меньшую сторону, повышает риск развития болезней сердца, поясняют исследователи. Они рекомендуют врачам обращать больше внимания на качество и количество часов сна при консультации пациентов.

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