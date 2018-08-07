Врачи признали длительный сон опасным для жизни

Ученые проанализировали данные 74 исследований, участниками которых стали более трех млн людей. Оказалось, что те из них, кто спал около 10 часов в день, на 30% больше были подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спал около восьми. Также десятичасовой сон на 56% повышал риск смерти от инсульта и на 49% — от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое качество сна повышало риск развития коронарной недостаточности на 44%.