Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенный монолог: «Вы нищие, а требуете красавиц»
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Как устроен Собор Василия Блаженного: инфографика
Артем Дзюба устроил фотосессию в поезде
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА у купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Артем Дзюба устроил фотосессию в поезде
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Как устроен Собор Василия Блаженного: инфографика
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр

Японская компания-производитель свадебных и вечерних платьев Kuraudia Co представила коллекцию, в точности копирующую наряды принцесс и других героинь мультипликационных фильмов студии Disney: Белль, Белоснежки, Золушки, Рапунцель и Ариэль из мультфильма «Русалочка». Также предлагаются мужские смокинги.

Японская компания-производитель свадебных и вечерних платьев Kuraudia Co представила коллекцию нарядов из диснеевских мультфильмов. Об этом сообщает The Sun.

Платья линии в точности копируют одежду и аксессуары принцесс и других героинь мультипликационных фильмов студии Disney. Всего доступно 14 вариантов костюмов, в том числе Белль, Белоснежки, Золушки, Рапунцель, Спящей Красавицы и Ариэль из мультфильма «Русалочка». Также в ассортименте имеются мужские смокинги, подходящие к платьям.

В платьях Kuraudia Co можно отметить бракосочетание в популярном в Японии и за ее пределами стиле ролевой игры, или косплея, — когда жених, невеста и гости одеты в стиле определенного времени, литературного произведения, аниме или художественного фильма.

Стоимость платья составляет около 3600 долларов, смокинга — около 900 долларов. Компания также предлагает платья и смокинги в аренду на территории Японии.

В коллекции сезона лето-2018 испанского масс-маркетного бренда Zara появились футболки с принтом из кадров популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Компания представила два варианта дизайна новой вещи. Первый — черный топ со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения. На второй — белый — нанесли кадр из первой серии (эпизод, где Моника приглашает новую соседку). Футболки продаются по цене 20 долларов.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Петросян о разводе: «Я такой дурак!»
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
В Румынии обнаружили крепость бронзового века втрое больше Трои
Стала известна причина драки со звездой «Такси» Сами Насери
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Где находится самое опасное озеро в мире
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь