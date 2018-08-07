Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Полина Гагарина без макияжа выглядит как 18-летняя девушка
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Как устроен Собор Василия Блаженного: инфографика
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:35 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусская певица Бьянка вышла замуж

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусско-российская R’n'B-исполнительница Бьянка вышла замуж в Подмосковье, передает Sputnik.

Этот брак стал первым для 32-летней артистки.

Фото с церемонии бракосочетания появились в профиле артистки в Instagram во вторник. На снимках Бьянка в свадебном платье и фате целует супруга — гитариста и продюсера Романа Безрукова.

«Очень люблю своего мужа», — написала она.

За несколько часов фото собрало более 50 тысяч лайков. По некоторым данным, церемония проходила в Одинцовском районе в Подмосковье.

Во время загрузки произошла ошибка.

С Безруковым R’n'B-певица состоит в отношения более года. О предстоящей свадьбе стало известно в феврале текущего года. Тогда артистка выложила в соцсети снимок с обручальным кольцом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Бьянка (настоящее имя певицы — Татьяна Липницкая) родилась в Минске. Музыкальную карьеру начала в 2005 году, начав сотрудничать с хип-хоп-исполнителем Серегой (Сергеем Пархоменко), ради чего даже отказалась представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение».

Все новости региона
 Лукашенко: за вольности с ценами на мясо кое-кто может потерять голову
Развод Петросяна и Степаненко: дележка состояния и 'Виталина 2.0'
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Стала известна причина драки со звездой «Такси» Сами Насери
Дело о ДТП с участием Смолова будет разбираться в суде
Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле
«Мистический» туман накрыл побережье Британии
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь