Белорусская певица Бьянка вышла замуж
МИНСК, 7 авг — Sputnik.
МИНСК, 7 авг — Sputnik.
Этот брак стал первым для 32-летней артистки.
Фото с церемонии бракосочетания появились в профиле артистки в Instagram во вторник. На снимках Бьянка в свадебном платье и фате целует супруга — гитариста и продюсера Романа Безрукова.
«Очень люблю своего мужа», — написала она.
За несколько часов фото собрало более 50 тысяч лайков. По некоторым данным, церемония проходила в Одинцовском районе в Подмосковье.
С Безруковым R’n'B-певица состоит в отношения более года. О предстоящей свадьбе стало известно в феврале текущего года. Тогда артистка выложила в соцсети снимок с обручальным кольцом.
Бьянка (настоящее имя певицы — Татьяна Липницкая) родилась в Минске. Музыкальную карьеру начала в 2005 году, начав сотрудничать с