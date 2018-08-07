Романтика: Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер катались на электросамокатах

Крис Прэтт и Кэтрин Шверценеггер — пожалуй, одна из самых красивых молодых пар зарубежного шоу-бизнеса. Влюбленные вместе всего пару месяцев, но их отношения развиваются стремительно. Крис познакомил возлюбленную со своим сыном от брака с Анной Фэрис, а Кэтрин представила избранника семье. На днях парочку сфотографировали, когда она направлялась на семейный обед.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер.

Крис и Кэтрин катались на электросамокатах, смеялись и выглядели счастливыми. Для встречи с бойфрендом дочь Арнольда Шварценеггера надела темные брюки, куртку и короткий топ. Звезда «Стражей галактик» был в синих джинсах и футболке.

Кэтрин Шварценеггер.