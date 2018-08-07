Романтика: Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер катались на электросамокатах
Папарацци сфотографировали Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер, когда они направлялись на семейный обед.
Папарацци сфотографировали Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер, когда они направлялись на семейный обед.
Крис Прэтт и Кэтрин Шверценеггер — пожалуй, одна из самых красивых молодых пар зарубежного
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер.
Крис и Кэтрин катались на электросамокатах, смеялись и выглядели счастливыми. Для встречи с бойфрендом дочь Арнольда Шварценеггера надела темные брюки, куртку и короткий топ. Звезда «Стражей галактик» был в синих джинсах и футболке.
Кэтрин Шварценеггер.
Напомним, о романе Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер заговорили в июне этого года. Поводом стали появившиеся в сети совместные фотографии знаменитостей, сделанные во время пикника. Однако тогда поклонники назвали кадры безобидными и сделали вывод, что Крис и Кэтрин просто друзья. После репортеры сняли, как влюбленные целовались.