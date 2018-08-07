Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Сергей Безруков порыбачил с двухлетней дочкой
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Полина Гагарина без макияжа выглядит как 18-летняя девушка
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Иллюстратор создал более 200 монстров по детским рисункам (фото)

Не влюбиться в них невозможно.

Читайте также
Японец делает обеды для дочери по мотивам ее рисунков (фото)

Дизайнер и художник Аарон Зенс уже несколько лет рисует милые иллюстрации к детским книжкам. А в свободное от работы время ведет свой собственный проект Fan Art, в рамках которого «совершенствует» детские рисунки, превращая разноцветные каракули в забавных монстров.

Аарон, который сам является отцом шестерых детей, отмечает, что ни в коем случае не исправляет детские рисунки, а, наоборот, подталкивает их к творчеству и помогает раскрыть фантазию и талант.

Зенс регулярно проводит встречи с малышами в школах и детских садах и просит их присылать ему новых персонажей. По словам художника, у него уже скопилось более трех тысяч забавных детских рисунков, которые ему еще предстоит проиллюстрировать.

Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.Листайте вправо, чтобы увидеть оригинал
 Британка создает оптические иллюзии с помощью макияжа (фото)
Какого цвета почти нет на государственных флагах
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Стала известна причина драки со звездой «Такси» Сами Насери
Дело о ДТП с участием Смолова будет разбираться в суде
Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле
«Мистический» туман накрыл побережье Британии
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь