Иллюстратор создал более 200 монстров по детским рисункам (фото)
Не влюбиться в них невозможно.
Не влюбиться в них невозможно.
Дизайнер и художник Аарон Зенс уже несколько лет рисует милые иллюстрации к детским книжкам. А в свободное от работы время ведет свой собственный проект Fan Art, в рамках которого «совершенствует» детские рисунки, превращая разноцветные каракули в забавных монстров.
Аарон, который сам является отцом шестерых детей, отмечает, что ни в коем случае не исправляет детские рисунки, а, наоборот, подталкивает их к творчеству и помогает раскрыть фантазию и талант.
Зенс регулярно проводит встречи с малышами в школах и детских садах и просит их присылать ему новых персонажей. По словам художника, у него уже скопилось более трех тысяч забавных детских рисунков, которые ему еще предстоит проиллюстрировать.