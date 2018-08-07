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15:41 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Это не конец света»: как построить бункер на случай ядерной войны

Кажется, что угроза ядерной войны давно в прошлом — но только не для этого жителя Торонто. Свой бункер Брюс Бич строит уже почти 40 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Площадь убежища — 3000 кв. метров, оно состоит из 42 автобусов и рассчитано на 500 человек. По словам Брюса, укрываться в бункере можно будет до трех недель. Там есть специальный угол для обеззараживания, огромный резервуар с чистой водой и даже детская комната.

Несмотря на непрерывную подготовку к войне, Брюс настроен оптимистично: он считает, что ядерный взрыв лишь продвинет человечество вперед.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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