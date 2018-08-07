«Это не конец света»: как построить бункер на случай ядерной войны

Площадь убежища — 3000 кв. метров, оно состоит из 42 автобусов и рассчитано на 500 человек. По словам Брюса, укрываться в бункере можно будет до трех недель. Там есть специальный угол для обеззараживания, огромный резервуар с чистой водой и даже детская комната.