В Калининградской области за неделю от укусов клещей пострадали 172 человека

В Калининградской области продолжается сезон активности клещей. Только за последнюю неделю, в период с 30 июля по 5 августа в медицинские организации Калининградской области обратились 172 человека пострадавших от присасывания клещей. Среди укушенных насчитали 41 ребенка.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.

Профилактические прививки (вакцинацию и ревакцинацию) против клещевого вирусного энцефалита уже получили 7201 человек, в том числе 1498 детей.